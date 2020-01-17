Если вы нашли кошелек

17 Янв. 2020 2020-01-17T10:32:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию обратилась с заявлением о краже 45-летняя женщина. Она сообщила, что в поселке Башмаково в ночное время в неустановленном месте утеряла кошелек, в котором находились деньги в сумме 25 тыс. рублей и три банковские карты. Пропажу кошелька заявительница обнаружила, когда вернулась домой.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские провели обход граждан для установления возможных свидетелей и очевидцев и обнаружили утерянный кошелек с банковскими картами возле средней школы на улице Мохова.

По горячим следам сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 44-летнего жителя поселка Башмаково. Он признался в содеянном. Похищенные деньги изъяты, отмечает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

По факту кражи проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Полиция Пензенской области предупреждает: если вы нашли чужое имущество - например, мобильный телефон или кошелек, - необходимо принять все меры для возврата его владельцу.

Если вы не можете самостоятельно найти собственника, передайте найденную вещь в ближайший отдел полиции или орган местного самоуправления. Не принимая мер к возврату найденной вещи, вы нарушаете закон и можете быть привлечены к уголовной ответственности!

ИСТОЧНИК KP.RU