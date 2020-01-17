Безопасный путь в школу и домой

17 Янв. 2020 2020-01-17T10:07:58+03:00

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Автоинспекторы напоминают детям о правилах безопасного поведения на дороге

Автоинспекторы напоминают детям о правилах безопасного поведения на дороге.

Для снижения дорожно-транспортных происшествий с участием детей сотрудники ГИБДД и педагоги детского юношеского центра «Спутник» в городских школах и детских садах организуют тематические игры и викторины, а также занятия о правилах дорожного движения. В январе текущего года уже более 500 детей стали участниками профилактических мероприятий.

На занятиях дети изучают правила перехода проезжей части, виды пешеходных переходов, дорожные знаки для пешеходов, правила дорожного движения для пассажиров, разбирают и моделируют совместно с инспекторами ГИБДД безопасный путь из дома в школу.

Госавтоинспекция призывает родителей принимать активное участие в профилактике детского дорожного-транспортного травматизма и ежедневно напоминать ребенку правила поведения на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU