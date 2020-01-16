Сутки ареста за разжигание вражды в соцсети
26-летний житель г. Пензы летом 2019 года разместил в соцсети комментарий, направленный на возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц по признакам национальности.
По итогам проверки поступивших из УМВД России по Пензенской области материалов заместитель прокурора Железнодорожного района г. Пензы возбудил в отношении пензенца дело об административном правонарушении.
Постановлением судьи Железнодорожного районного суда г. Пензы от 14 января злоумышленнику назначено наказание в виде административного ареста сроком на одни сутки, отмечает пресс-служба Прокуратуры Пензенской области.
Отбывать наказание мужчина отправился сразу из зала суда.
Комментарий экстремистского характера из соцсети удален.
ИСТОЧНИК KP.RU