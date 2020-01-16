Сутки ареста за разжигание вражды в соцсети

16 Янв. 2020 2020-01-16T18:07:54+03:00

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26-летний житель г. Пензы летом 2019 года разместил в соцсети комментарий, направленный на возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц по признакам национальности.

По итогам проверки поступивших из УМВД России по Пензенской области материалов заместитель прокурора Железнодорожного района г. Пензы возбудил в отношении пензенца дело об административном правонарушении.

Постановлением судьи Железнодорожного районного суда г. Пензы от 14 января злоумышленнику назначено наказание в виде административного ареста сроком на одни сутки, отмечает пресс-служба Прокуратуры Пензенской области.

Отбывать наказание мужчина отправился сразу из зала суда.

Комментарий экстремистского характера из соцсети удален.

ИСТОЧНИК KP.RU