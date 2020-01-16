Пензенцы стали чаще использовать интернет-сервисы ООО «ТНС энерго Пенза»
Жители Пензенской области все больше используют дистанционные сервисы для решения вопросов, касающихся энергоснабжения. Данные выводы можно сделать по итогам работы клиентских сервисов ООО «ТНС энерго Пенза» в 2019 году.
Число пользователей «Личного кабинета» за прошедший год возросло более чем на 70% – с 13 до 24 тысяч человек. Указанный сервис позволяет потребителям при помощи компьютера или мобильного устройства получить доступ ко всей информации и услугам гарантирующего поставщика электроэнергии.
Параллельно растет и число потребителей, выбравших надежный и удобный способ доставки счетов на электронную почту. «Электронную квитанцию» в настоящий момент подключили более 15,5 тысячи жителей региона, что на 60% выше показателя 2018 года.
Более 4300 клиентов получили ответы на интересовавшие их вопросы, воспользовавшись формой обратной связи на сайте «ТНС энерго Пенза». С помощью нее клиенты могут не только задать интересующий вопрос специалисту энергосбытовой компании, но и следить за этапами работы над заявкой, дополнять предыдущие обращения и отвечать сотруднику компании по электронной почте.
Помимо обширных справочно-информационных ресурсов официальный сайт ООО «ТНС энерго Пенза» предоставляет потребителям возможность оплаты электроснабжения и иных жилищно-коммунальных услуг: газо- и водоснабжения, обращения с ТКО, счетов управляющих компаний, а также мобильной связи, штрафов и налогов. Пользователи сайта могут совершать платежи картами любых банков и платежных систем.
Внесение платы за электроэнергию, передача показаний и получение интересующей информациидоступны из любого удобного места при помощи мобильного приложения «ТНС энерго». Заботясь о комфорте владельцев всех видов смартфонов, энергосбытовая компания в конце 2019 года выпустила мобильное приложение и для устройств с операционной системой iOS. Приложение уже сейчас доступно для пользователей в AppStore.
ИСТОЧНИК KP.RU