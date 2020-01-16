2020-01-16T15:14:30+03:00
Недвижимость

Пензенцы стали чаще использовать интернет-сервисы ООО «ТНС энерго Пенза»

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ФОТО: Пресс-служба компанииФОТО: Пресс-служба компании
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Жители Пензенской области все больше используют дистанционные сервисы для решения вопросов, касающихся энергоснабжения. Данные выводы можно сделать по итогам работы клиентских сервисов ООО «ТНС энерго Пенза» в 2019 году.

Число пользователей «Личного кабинета» за прошедший год возросло более чем на 70% – с 13 до 24 тысяч человек. Указанный сервис позволяет потребителям при помощи компьютера или мобильного устройства получить доступ ко всей информации и услугам гарантирующего поставщика электроэнергии.

Параллельно растет и число потребителей, выбравших надежный и удобный способ доставки счетов на электронную почту. «Электронную квитанцию» в настоящий момент подключили более 15,5 тысячи жителей региона, что на 60% выше показателя 2018 года.

Более 4300 клиентов получили ответы на интересовавшие их вопросы, воспользовавшись формой обратной связи на сайте «ТНС энерго Пенза». С помощью нее клиенты могут не только задать интересующий вопрос специалисту энергосбытовой компании, но и следить за этапами работы над заявкой, дополнять предыдущие обращения и отвечать сотруднику компании по электронной почте.

Помимо обширных справочно-информационных ресурсов официальный сайт ООО «ТНС энерго Пенза» предоставляет потребителям возможность оплаты электроснабжения и иных жилищно-коммунальных услуг: газо- и водоснабжения, обращения с ТКО, счетов управляющих компаний, а также мобильной связи, штрафов и налогов. Пользователи сайта могут совершать платежи картами любых банков и платежных систем.

Внесение платы за электроэнергию, передача показаний и получение интересующей информациидоступны из любого удобного места при помощи мобильного приложения «ТНС энерго». Заботясь о комфорте владельцев всех видов смартфонов, энергосбытовая компания в конце 2019 года выпустила мобильное приложение и для устройств с операционной системой iOS. Приложение уже сейчас доступно для пользователей в AppStore.

ИСТОЧНИК KP.RU

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