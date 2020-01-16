Пензенской библиотеке № 1 присвоят имя Василия Ключевского
В рамках «Дня Ключевского» в библиотеке состоится встреча с директором музея имени деятеля А.Н. Плешковым, просмотр фильма о великом историке и другие мероприятия.
Российский историк, академик Петербургской Академии наук Василий Ключевский родился в январе 1841 года в селе Вознесенское Пензенской области, в семье священника. Учился в приходском, затем в уездном духовном училище и в пензенской духовной семинарии.
В рамках проекта литературного брендинга пензенских библиотек его имя будет присвоено учреждению, расположенному в Арбеково. Стоит отметить, что в нашей стране имя Василия Ключевского также носит еще одна библиотека – только в Москве.
Начало торжественных мероприятий – в 11.00. Подробности по телефону: 8 (8412) 95-12-52, 89272872451. Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU