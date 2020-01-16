Пензенской библиотеке № 1 присвоят имя Василия Ключевского

16 Янв. 2020 2020-01-16T14:52:18+03:00

В честь этого события 23 января в учреждении будет организован праздник

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В рамках «Дня Ключевского» в библиотеке состоится встреча с директором музея имени деятеля А.Н. Плешковым, просмотр фильма о великом историке и другие мероприятия.

Российский историк, академик Петербургской Академии наук Василий Ключевский родился в январе 1841 года в селе Вознесенское Пензенской области, в семье священника. Учился в приходском, затем в уездном духовном училище и в пензенской духовной семинарии.

В рамках проекта литературного брендинга пензенских библиотек его имя будет присвоено учреждению, расположенному в Арбеково. Стоит отметить, что в нашей стране имя Василия Ключевского также носит еще одна библиотека – только в Москве.

Начало торжественных мероприятий – в 11.00. Подробности по телефону: 8 (8412) 95-12-52, 89272872451. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU