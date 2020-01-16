2020-01-16T14:02:58+03:00
Здоровье

Пензенские спасатели сдали более 13 литров крови

В регионе продолжается акция «Донор в погонах»
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области
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В этот раз в ней приняли участие сотрудники подразделений ГУ МЧС России по Пензенской области. Спасатели, как никто другие, понимают важность пополнения банка крови – и поэтому большинство из них являются донорами со стажем.

- Также людям, чья деятельность связана с риском кровопотери: военнослужащим, спасателям, пожарным – сдавать кровь даже полезно. Доноры более устойчивы к кровопотере, и если одинаковое ранение получит донор и человек, ни разу не сдававший кровь, у первого шансы выжить значительно выше, - говорит главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова.

В ходе акции 29 пензенских спасателей сдали более 13 литров цельной крови. Все полученные гемокомпоненты после обследования на гемотрансмиссивные инфекции и апробации будут направлены в лечебную сеть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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