В Пензенской области ради сына мать пошла на преступление
Каменским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области в отношении 52-летней жительницы Башмаковского района возбуждено уголовное дело за покушение на дачу взятки должностному лицу.
Днем 12 января, в отделе МВД России по Башмаковскому району, женщина попыталась дать взятку в размере 15 тысяч рублей начальнику отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних за совершение заведомо незаконных действий. А именно: за указание подчиненному участковому - не составлять административный материал в отношении ее сына, находившегося в общественных местах в состоянии опьянения, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.
Женщина задержана. Денежные средства изъяты следователем в ходе осмотра места происшествия.
В настоящее время следователем выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU