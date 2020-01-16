2020-01-16T10:27:13+03:00
Происшествия

В Пензенской области ради сына мать пошла на преступление

Женщина подозревается в покушении на дачу взятки полицейскому
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области
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Каменским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области в отношении 52-летней жительницы Башмаковского района возбуждено уголовное дело за покушение на дачу взятки должностному лицу.

Днем 12 января, в отделе МВД России по Башмаковскому району, женщина попыталась дать взятку в размере 15 тысяч рублей начальнику отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних за совершение заведомо незаконных действий. А именно: за указание подчиненному участковому - не составлять административный материал в отношении ее сына, находившегося в общественных местах в состоянии опьянения, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.

Женщина задержана. Денежные средства изъяты следователем в ходе осмотра места происшествия.

В настоящее время следователем выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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