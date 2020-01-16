Президент озвучил меры по улучшению жизни людей

16 Янв. 2020 2020-01-16T09:01:41+03:00

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По информации пресс-службы Главы Мордовии, комментируя Послание, Владимир Волков подчеркнул, что задачи, поставленные главой государства, прежде всего, направлены на улучшение жизни людей.

«Послание в основном было посвящено внутренним проблемам. Обозначены вопросы, которые необходимо решать как в социальной сфере, так и в экономике. Прежде всего, речь шла о социальной сфере, о жизни людей, «о резком улучшении жизни людей», как сказал Президент. В этой связи много говорилось о демографии. Для того чтобы сохранить и увеличить население страны (а это самое главное, как подчеркнул Владимир Владимирович Путин), был озвучен ряд инициатив. В первую очередь, это помощь семьям, особенно семьям с низкими доходами. Это и выплаты на детей до 7 лет, и выплата материнского капитала уже на первого ребенка.

Важными являются предлагаемые изменения в Конституцию, прежде всего, касающиеся управления: это усиление роли Совета Федерации, Государственной Думы, усиление роли регионов и губернаторов в части их ответственности за те вопросы, которые будут решаться в рамках реализации данного Послания», - отметил Владимир Волков.

ИСТОЧНИК KP.RU