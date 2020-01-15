В Саранске ребенок получил ожоги, прыгая через костер
Родителям мальчика пришлось обращаться к медикам
Изменить размер текста:
В ночь с 13 на 14 января в России отмечают старый Новый год. В Мордовии в этот праздник распространена традиция сжигать в кострах старые вещи.
Вечером 13 января на улицы Т. Бибиной в Саранске пострадал мальчик 2009 года рождения. Ребенок, увидев разожженный во дворе костер, решил перепрыгнуть через него, но поскользнулся и упал, получив ожоги ноги первой и второй степени.
Родители ребенка обратились к сотрудникам скорой медицинской помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU