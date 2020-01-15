Пензенская область вошла в число самых популярных для оздоровительного отдыха регионов

15 Янв. 2020 2020-01-15T13:56:32+03:00

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Специалисты ресурса составили рейтинг регионов по результатам анализа спроса путевок в санатории для отдыха с 1 января по 31 декабря. Пензенская область вошла в топ-20 субъектов, куда чаще всего люди ездили поправлять здоровье.

Помимо Сурского края, в 20-ке также оказались Краснодарский край, Ставрополье, Карелия, Крым, Татарстан, Башкортостан, Алтайский край, Московская, Самарская, Ленинградская, Ярославская, Тульская, Калининградская, Свердловская, Ивановская, Челябинская, Омская, Рязанская и Новосибирская области.

По данным исследования, в прошлом году спрос на отдых в санаториях Пензенской области вырос на семь процентов. В среднем туристы приобретали путевки в наш регион на 10-12 дней. Также был отмечен рост популярности туров выходного дня.

ИСТОЧНИК KP.RU