2020-01-15T13:56:32+03:00
Туризм

Пензенская область вошла в число самых популярных для оздоровительного отдыха регионов

Исследование было опубликовано порталом ТурСтат по данным сервиса бронирования путевок Санатории-России.рф
Анна ЧЕРНАЯ
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Специалисты ресурса составили рейтинг регионов по результатам анализа спроса путевок в санатории для отдыха с 1 января по 31 декабря. Пензенская область вошла в топ-20 субъектов, куда чаще всего люди ездили поправлять здоровье.

Помимо Сурского края, в 20-ке также оказались Краснодарский край, Ставрополье, Карелия, Крым, Татарстан, Башкортостан, Алтайский край, Московская, Самарская, Ленинградская, Ярославская, Тульская, Калининградская, Свердловская, Ивановская, Челябинская, Омская, Рязанская и Новосибирская области.

По данным исследования, в прошлом году спрос на отдых в санаториях Пензенской области вырос на семь процентов. В среднем туристы приобретали путевки в наш регион на 10-12 дней. Также был отмечен рост популярности туров выходного дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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