2020-01-15T13:46:53+03:00
Происшествия

В Саранске разыскивают мужчину, укравшего игровую приставку [ВИДЕО]

Преступление было совершено в магазине бытовой техники на улице Энгельса
Анна ЧЕРНАЯ
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Полиция Саранска устанавливает личность неизвестного, подозреваемого в краже. По предварительным данным, днем 11 января мужчина унес, не оплатив, в Саранске игровую приставку стоимостью 16,5 тысяч рублей. Предполагаемый преступник попал в объектив камер наблюдения.

Приметы: на вид 35-40 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения. Был одет в короткую кожаную куртку черного цвета, джинсы синего цвета, свитер черного цвета, кроссовки черного цвета, на голове - бейсболка черного цвета с надписью белого цвета.

Всем, кому что-либо известно о личности или местонахождении данного гражданина, просим сообщить информацию по телефонам: (83432) 29-90-02 или 02.

Кража игровой приставки из магазина в Саранске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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