В Саранске разыскивают мужчину, укравшего игровую приставку [ВИДЕО]
Полиция Саранска устанавливает личность неизвестного, подозреваемого в краже. По предварительным данным, днем 11 января мужчина унес, не оплатив, в Саранске игровую приставку стоимостью 16,5 тысяч рублей. Предполагаемый преступник попал в объектив камер наблюдения.
Приметы: на вид 35-40 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения. Был одет в короткую кожаную куртку черного цвета, джинсы синего цвета, свитер черного цвета, кроссовки черного цвета, на голове - бейсболка черного цвета с надписью белого цвета.
Всем, кому что-либо известно о личности или местонахождении данного гражданина, просим сообщить информацию по телефонам: (83432) 29-90-02 или 02.
Кража игровой приставки из магазина в Саранске.
ИСТОЧНИК KP.RU