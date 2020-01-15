В Саранске разыскивают мужчину, укравшего игровую приставку [ВИДЕО]

15 Янв. 2020 2020-01-15T13:46:53+03:00

Преступление было совершено в магазине бытовой техники на улице Энгельса

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Полиция Саранска устанавливает личность неизвестного, подозреваемого в краже. По предварительным данным, днем 11 января мужчина унес, не оплатив, в Саранске игровую приставку стоимостью 16,5 тысяч рублей. Предполагаемый преступник попал в объектив камер наблюдения.

Приметы: на вид 35-40 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения. Был одет в короткую кожаную куртку черного цвета, джинсы синего цвета, свитер черного цвета, кроссовки черного цвета, на голове - бейсболка черного цвета с надписью белого цвета.

Всем, кому что-либо известно о личности или местонахождении данного гражданина, просим сообщить информацию по телефонам: (83432) 29-90-02 или 02.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.penza.kp.ru/video/embed/754822" frameborder="0"></iframe> Кража игровой приставки из магазина в Саранске.

ИСТОЧНИК KP.RU