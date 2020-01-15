2020-01-15T12:06:10+03:00
Происшествия

Женская драка в пензенском баре закончилась госпитализацией одной из участниц

Ее соперницу доставили в полицию для дальнейших разбирательств
Анна ЧЕРНАЯ
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В пятом часу утра в одном из пензенских баров вспыхнула ссора между двумя посетительницами. Персонал заведения нажал «тревожную кнопку», и уже через несколько минут на месте были сотрудники Росгвардии.

Администратор бара сообщила правоохранителям, что подрались две посетительницы. Будучи нетрезвой, 25-летняя участница конфликта в процессе выяснения отношений осколком бутылки порезала лицо своей сопернице. Пострадавшая на «скорой» была доставлена в одну из городских больниц.

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Пензенской области, вторую участницу конфликта для дальнейших разбирательств передали в руки полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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