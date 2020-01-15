Женская драка в пензенском баре закончилась госпитализацией одной из участниц
В пятом часу утра в одном из пензенских баров вспыхнула ссора между двумя посетительницами. Персонал заведения нажал «тревожную кнопку», и уже через несколько минут на месте были сотрудники Росгвардии.
Администратор бара сообщила правоохранителям, что подрались две посетительницы. Будучи нетрезвой, 25-летняя участница конфликта в процессе выяснения отношений осколком бутылки порезала лицо своей сопернице. Пострадавшая на «скорой» была доставлена в одну из городских больниц.
Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Пензенской области, вторую участницу конфликта для дальнейших разбирательств передали в руки полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU