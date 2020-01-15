Бойцы пензенского ОМОН почтили память товарища

15 Янв. 2020 2020-01-15T10:38:39+03:00

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11 января 1995 года во время штурма города Грозного бойцы Пензенского ОМОН вели бой на улицах города. Алексей Кувшинов в составе группы проводил зачистку зданий. Стало ясно, что на участке наступления пензенских омоновцев работает снайпер. Это сдерживало натиск бойцов на позиции боевиков. Ситуация становилась неопределенной. Алексей покинул укрытие, вызвав огонь снайпера на себя. Позиция снайпера была зафиксирована, но пуля настигла Алексея, а рана оказалась смертельной, через три дня он скончался.

Вчера к его могиле пришли руководство и личный состав регионального управления Росгвардии, друзья, родные и сослуживцы бойца. В память об Алексее священник провел панихиду. Все присутствующие возложили цветы и венки к памятнику, склонили головы перед его отвагой и почтили погибшего минутой молчания.

- Алексей Кувшинов - это пример человека, преданного своему избранному делу. Именно такие люди и могут выдерживать напряжение службы в ОМОН, проявлять смелость и решительность, способны рисковать собой ради достижения успеха, ради своих товарищей. Наша обязанность помнить и чтить его подвиг, который не имеет срока давности, - сказал командир отряда мобильного особого назначения управления Росгвардии по Пензенской области полковник полиции Алексей Шумилов.

ИСТОЧНИК KP.RU