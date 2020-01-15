Пенза готовится к 75-летию Победы
Как сообщила начальник Управления культуры города Пензы Вера Фейгина, 9 мая в районе Монумента воинской и трудовой славы пензенцев пройдет Бессмертный полк, состоится парад, возложение венков и цветов. Запланирована установка экранов для видеотрансляции программы.
После торжественной части состоится традиционная легкоатлетическая эстафета. В скверах «Журавли» и Бессмертного полка, на улице Карпинского будет работать несколько точек полевой кухни.
- Учитывая значимость даты, нужно продумать, чем будет отличаться празднование Дня Победы в этом году. Событие должно стать масштабным и заметным для горожан, чтобы каждый почувствовал себя причастным к истории страны, - отметил Андрей Лузгин.
В связи с этим он поручил доработать план культурно-массовых мероприятий.
Отдельное внимание градоначальник обратил на концепцию оформления города к 9 мая. Глава исполнительной власти Пензы одобрил идею организации подсветки Монумента воинской и трудовой славы. Также планируется установить объемные конструкции в виде звезд в местах массового пребывания людей. Обсуждаются варианты размещения панно в виде граффити на фасадах многоквартирных жилых домов, отмечает пресс-служба Администрации Пензы.
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ИСТОЧНИК KP.RU