2020-01-15T08:21:19+03:00
75 лет Великой Победы

Пенза готовится к 75-летию Победы

Под председательством главы администрации города Андрея Лузгина во вторник, 14 января прошло заседание оргкомитета по подготовке к празднованию юбилея
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба Администрации ПензыФото: Пресс-служба Администрации Пензы
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Как сообщила начальник Управления культуры города Пензы Вера Фейгина, 9 мая в районе Монумента воинской и трудовой славы пензенцев пройдет Бессмертный полк, состоится парад, возложение венков и цветов. Запланирована установка экранов для видеотрансляции программы.

После торжественной части состоится традиционная легкоатлетическая эстафета. В скверах «Журавли» и Бессмертного полка, на улице Карпинского будет работать несколько точек полевой кухни.

- Учитывая значимость даты, нужно продумать, чем будет отличаться празднование Дня Победы в этом году. Событие должно стать масштабным и заметным для горожан, чтобы каждый почувствовал себя причастным к истории страны, - отметил Андрей Лузгин.

В связи с этим он поручил доработать план культурно-массовых мероприятий.

Отдельное внимание градоначальник обратил на концепцию оформления города к 9 мая. Глава исполнительной власти Пензы одобрил идею организации подсветки Монумента воинской и трудовой славы. Также планируется установить объемные конструкции в виде звезд в местах массового пребывания людей. Обсуждаются варианты размещения панно в виде граффити на фасадах многоквартирных жилых домов, отмечает пресс-служба Администрации Пензы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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