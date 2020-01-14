2020-01-14T16:43:48+03:00
Общество

Иван Белозерцев пообещал поддержать проект молодого учителя

Антон Воронков обратился к губернатору через социальную сеть
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
Изменить размер текста:

Губернатор Пензенской области продолжает общаться с жителями региона с помощью своей личной страницы в «Вконтакте». С главой региона связался педагог и тренер Антон Воронков. С недавнего времени он занимается физкультурой с детьми с ограниченными возможностями здоровья - в частности, с ДЦП. Учитель открыл Центр инновационного спорта в Пензе и Заречном, группы посещают дети от трех до 12-ти лет, но для развития центра нужно оборудование.

- Я готов заниматься с детьми физкультурой, чтобы в дальнейшем, приходя в детские сады, в школы, они комфортнее себя чувствовали. Работать с такими ребятами я могу бесплатно, силы и желание для этого у меня есть, - пояснил молодой педагог и попросил у главы региона помочь с приобретением тренажеров, которые помогут развить потенциал детей.

- Потребность в реабилитации инвалидов очень большая, я хочу вас поддержать. Спасибо за вашу активную позицию. Мы вам обязательно поможем, - сказал Иван Белозерцев.

Он также поручил зампреду правительства Пензенской области Олегу Ягову познакомить молодого преподавателя с деятельностью пензенской школы №27, которая входит в число российских лидеров по инклюзивному обучению детей с ограниченными возможностями здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мордовии устанавливаются обстоятельства гибели рабочего птицефабрики
Итоги мониторинга торговых точек в Пензенской области: «снюсов» нет
Иван Белозерцев пообещал поддержать проект молодого учителя
В Мордовии оборудуют 86 мест для Крещенских купаний
В Заречном возбудили уголовное дело по факту убийства местного жителя
Штраф 30 тысяч и статус пешехода на полтора года
В Пензе продолжается реконструкция крепостного вала
Доноры в погонах
«Снежный десант РСО»
Среди приоритетов - эффективность бюджетных расходов
Житель Пензы понесет наказание за нападение на сотрудника правоохранительных органов
Пензенские школьники продемонстрировали знания русского языка
Автомобильный Крестный ход в Саранске
XIII Всероссийские летние сельские спортивные игры
Пензенская полиция задержала нелегального иммигранта