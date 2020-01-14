Иван Белозерцев пообещал поддержать проект молодого учителя

14 Янв. 2020 2020-01-14T16:43:48+03:00

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Губернатор Пензенской области продолжает общаться с жителями региона с помощью своей личной страницы в «Вконтакте». С главой региона связался педагог и тренер Антон Воронков. С недавнего времени он занимается физкультурой с детьми с ограниченными возможностями здоровья - в частности, с ДЦП. Учитель открыл Центр инновационного спорта в Пензе и Заречном, группы посещают дети от трех до 12-ти лет, но для развития центра нужно оборудование.

- Я готов заниматься с детьми физкультурой, чтобы в дальнейшем, приходя в детские сады, в школы, они комфортнее себя чувствовали. Работать с такими ребятами я могу бесплатно, силы и желание для этого у меня есть, - пояснил молодой педагог и попросил у главы региона помочь с приобретением тренажеров, которые помогут развить потенциал детей.

- Потребность в реабилитации инвалидов очень большая, я хочу вас поддержать. Спасибо за вашу активную позицию. Мы вам обязательно поможем, - сказал Иван Белозерцев.

Он также поручил зампреду правительства Пензенской области Олегу Ягову познакомить молодого преподавателя с деятельностью пензенской школы №27, которая входит в число российских лидеров по инклюзивному обучению детей с ограниченными возможностями здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU