В Мордовии оборудуют 86 мест для Крещенских купаний

14 Янв. 2020 2020-01-14T16:40:05+03:00

Из них 11 - в Саранске

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В республике началась подготовка к Крещенским купаниям. Совещания по вопросам организации православного праздника уже состоялись в районах региона.

За каждой купелью были закреплены ответственные должностные лица из числа инспекторов ГИМС, спасателей, сотрудников пожарно-спасательных гарнизонов и органов местного самоуправления. Для обеспечения контроля и общественного порядка будут привлечены также сотрудники правоохранительных органов.

Всего в Мордовии заявлено 86 мест Крещенских купаний, в том числе 11 - в самом Саранске. Ожидаемая посещаемость купающихся в целом по республике - более 11 тысяч человек.

Подготовка и оборудование купелей, их осмотр и освещение будут проводиться до 18 января.

А КАК У НИХ?

В Пензенской области организуют 40 мест для купания. В самой Пензе купели оборудуют в двух местах: на территории гостиничного комплекса «Русская охота» и на реке Сура в районе ГПЗ-24.

ИСТОЧНИК KP.RU