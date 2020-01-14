2020-01-14T16:40:05+03:00
Общество

В Мордовии оборудуют 86 мест для Крещенских купаний

Из них 11 - в Саранске
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В республике началась подготовка к Крещенским купаниям. Совещания по вопросам организации православного праздника уже состоялись в районах региона.

За каждой купелью были закреплены ответственные должностные лица из числа инспекторов ГИМС, спасателей, сотрудников пожарно-спасательных гарнизонов и органов местного самоуправления. Для обеспечения контроля и общественного порядка будут привлечены также сотрудники правоохранительных органов.

Всего в Мордовии заявлено 86 мест Крещенских купаний, в том числе 11 - в самом Саранске. Ожидаемая посещаемость купающихся в целом по республике - более 11 тысяч человек.

Подготовка и оборудование купелей, их осмотр и освещение будут проводиться до 18 января.

А КАК У НИХ?

В Пензенской области организуют 40 мест для купания. В самой Пензе купели оборудуют в двух местах: на территории гостиничного комплекса «Русская охота» и на реке Сура в районе ГПЗ-24.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мордовии устанавливаются обстоятельства гибели рабочего птицефабрики
Итоги мониторинга торговых точек в Пензенской области: «снюсов» нет
Иван Белозерцев пообещал поддержать проект молодого учителя
В Мордовии оборудуют 86 мест для Крещенских купаний
В Заречном возбудили уголовное дело по факту убийства местного жителя
Штраф 30 тысяч и статус пешехода на полтора года
В Пензе продолжается реконструкция крепостного вала
Доноры в погонах
«Снежный десант РСО»
Среди приоритетов - эффективность бюджетных расходов
Житель Пензы понесет наказание за нападение на сотрудника правоохранительных органов
Пензенские школьники продемонстрировали знания русского языка
Автомобильный Крестный ход в Саранске
XIII Всероссийские летние сельские спортивные игры
Пензенская полиция задержала нелегального иммигранта