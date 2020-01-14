В Заречном возбудили уголовное дело по факту убийства местного жителя

14 Янв. 2020 2020-01-14T15:25:30+03:00

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Следствие установило, что в ночь с 7 на 8 января двое мужчин, 1979 и 1974 годов рождения распивали спиртное в квартире на улице Строителей. Возникла ссора, и младший участник конфликта схватился за нож.

Второй мужчина, хозяин квартиры, сумел выхватить оружие из рук приятеля и сначал душить соперника. После того, как знакомый перестал подавать признаки жизни, злоумышленник решил инсценировать самоубийство мужчины. К утру зареченец вытащил тело потерпевшего в подъезд дома, оставив на лестничной площадке.

Соседи, обнаружившие тело, вызвали полицию. Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть 40-летнего мужчины наступила от механической асфиксии при сдавливании органов шеи.

Обвиняемый заключен под стражу. В настоящее время следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы, назначен ряд судебных экспертиз.

ИСТОЧНИК KP.RU