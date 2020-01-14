Штраф 30 тысяч и статус пешехода на полтора года

14 Янв. 2020 2020-01-14T12:39:35+03:00

Получили в Пензенской области за три дня с 10 по 12 января 38 пьяных водителей

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Проводившиеся контрольные мероприятия направлены на предупреждение дорожно-транспортных происшествий. Из 38 задержанных 9 водителей - по информации, полученной от граждан.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей, с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, отмечает пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Пензенской области.

Госавтоинспекция призывает граждан не быть равнодушными. Если вы видите, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом в Дежурную часть ГИБДД по телефонам 8(8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 или по телефону 02. Сообщить необходимо марку, цвет, регистрационный знак (по возможности) транспортного средства и направление движения.

ИСТОЧНИК KP.RU