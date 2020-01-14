В Пензе продолжается реконструкция крепостного вала

14 Янв. 2020 2020-01-14T11:11:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Согласно проекту, вал станет частью единого пространства со смотровой площадкой, памятником Лермонтову, историческими зданиями на улице Белинского и лестницей, ведущей от Спасского кафедрального собора Пензы к Спасо-Преображенскому монастырю.

- Даже во время реконструкции нельзя допускать, чтобы центр города имел неприглядный вид, - отметил губернатор Иван Белозерцев.

Глава региона поручил благоустроить площадку, разместив на ее внешней стороне конструкции с информацией об истории Пензы и объектах реконструкции.

- Не очень хорошо, когда люди едут по одной из центральных улиц города - и видят не только главный собор Пензы, но и забор, который пейзаж никак не украшает, - подчеркнул губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU