Житель Пензы понесет ответственность за нападение на сотрудника Росгвардии

13 Янв. 2020 2020-01-13T18:11:54+03:00

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В Пензе возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя. 1 января около четырех часов утра мужчина сорвал праздничное представление, которое было организовано в парке на улице Кронштадской. Нарушитель залез на сцену, и в ответ на требования сотрудника Росгвардии спуститься, начал вести себя агрессивно.

Когда правоохранитель решил доставить дебошира в полицию, он полез в драку, ударив росгвардейца в лицо головой.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU