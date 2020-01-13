Житель Пензы понесет ответственность за нападение на сотрудника Росгвардии
Проводится проверка
Изменить размер текста:
В Пензе возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя. 1 января около четырех часов утра мужчина сорвал праздничное представление, которое было организовано в парке на улице Кронштадской. Нарушитель залез на сцену, и в ответ на требования сотрудника Росгвардии спуститься, начал вести себя агрессивно.
Когда правоохранитель решил доставить дебошира в полицию, он полез в драку, ударив росгвардейца в лицо головой.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU