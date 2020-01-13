2020-01-13T18:11:54+03:00
Происшествия

Житель Пензы понесет ответственность за нападение на сотрудника Росгвардии

Проводится проверка
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Пензе возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя. 1 января около четырех часов утра мужчина сорвал праздничное представление, которое было организовано в парке на улице Кронштадской. Нарушитель залез на сцену, и в ответ на требования сотрудника Росгвардии спуститься, начал вести себя агрессивно.

Когда правоохранитель решил доставить дебошира в полицию, он полез в драку, ударив росгвардейца в лицо головой.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Пензы понесет ответственность за нападение на сотрудника Росгвардии
Пензенские школьники продемонстрировали знания родного языка
Автомобильный Крестный ход в Саранске
XIII Всероссийские летние сельские спортивные игры
Пензенская полиция задержала нелегального иммигранта
Больше всего пензенцам не хватает высоких зарплат и возможностей для карьерного роста
В Мордовии при пожаре погиб мужчина 1952 года рождения
Неосторожное обращение с огнем
24-летний пензенец может лишиться свободы за езду в пьяном виде
В Мордовии завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасный регион»
Завтра в Пензе стартует традиционный «Марафон здоровья»
Пензенец попал в полицию из-за отказа оплачивать счет в клубе
На жителя Мордовии, занимавшегося незаконной рубкой леса, упало дерево
Жительница Пензы лишилась более 240 тысяч рублей, попав на удочку лжеследователя
Иван Белозерцев поблагодарил пензенцев за внимание к культурному наследию
90 пензенских школьников примут участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады по русскому языку
Несовершеннолетняя на попутках может ехать в сторону Пензы
Житель Мордовии попал в ДТП на угнанном авто
Александр Большунов - победитель «Тур де Ски»
В Пензе с вековым юбилеем поздравили ветерана труда Домну Белкину
Грабеж под Новый год
В Мордовии на пожаре погибла пенсионерка 1929 года рождения
Жительница Пензы получила упаковочную бумагу вместо шапки и варежек
Иван Белозерцев поздравил с профессиональным праздником работников региональной прокуратуры
В Саранске разыскивают очевидцев ДТП с двумя погибшими