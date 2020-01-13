Пензенские школьники продемонстрировали знания родного языка

13 Янв. 2020 2020-01-13T17:54:06+03:00

Сегодня в городе состоялся местный этап Всероссийской олимпиады школьников по данной дисциплине

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В тестировании приняли участие более 70 человек - ученики девятых-одиннадцатых классов. К ним обратился министр образования Пензенской области Александр Воронков:

- Ваши знания выходят далеко за пределы школьной программы, вы – тонкие знатоки родного языка. Уверен, что вы будете не только победителями и призерами олимпиады, но и станете распространять красивый, грамотный русский язык не только в России, но и в мире.

Региональный этап олимпиады включает в себя восемь заданий по различным разделам лингвистики. На их выполнение дается четыре часа.

- Чтобы пройти тестирование хорошо, не нужно обладать знаниями уровня университета, - отметила дважды призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, 11-классница гимназии № 4 «Ступени» Полина Малахова. – Достаточно иметь хорошую школьную базу и много читать.

Всероссийская олимпиада школьников проводится более 30 лет и ежегодно пензенские школьники принимают участие в олимпиаде. Губернатор области Иван Белозерцев, по итогам участия, вручает заслуженные награды победителям и призерам олимпиады, а также их наставникам. В прошлом году 12 школьников стали победителями и призерами олимпиады.

14 и 15 января пройдет региональный этап олимпиады по обществознанию.

ИСТОЧНИК KP.RU