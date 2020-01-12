24-летний пензенец может лишиться свободы за езду в пьяном виде

12 Янв. 2020 2020-01-12T17:42:06+03:00

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Вчера в Пензе на улице Долгорукова сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «Лада Приора» под управлением 24-летнего местного жителя. Установлено, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. К тому же нарушитель ранее уже был лишен права управления транспортными средствами за аналогичное правонарушение.

По факту нарушения Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU