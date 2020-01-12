В Мордовии завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасный регион»

12 Янв. 2020 2020-01-12T17:29:38+03:00

Оно проводилось на территории республики со 2 по 8 января

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В рамках мероприятия патрули ДПС работали в усиленном режиме, выявляя и наказывая нарушителей ПДД, а также проводили активную профилактическую работу по безопасности дорожного движения.

За семь дней проведения мероприятия сотрудники Госавтоинспекции Мордовии выявили 1213 фактов нарушения Правил участниками дорожного движения. Чаще всего водители попадались на отсутствии детского кресла и управлении автомобилем с неисправностями. Также за семь дней проведения рейдовых проверок 51 водитель был задержан в нетрезвом состоянии, семь из них – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU