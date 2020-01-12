Завтра в Пензе стартует традиционный «Марафон здоровья»
Завтра в Центре русской хоровой и вокальной культуры (ул. Кирова, 39) пензенцы смогут не только насладиться выступлением хора «Надежда» и просмотром художественного фильма «Жестокий романс», но и измерить показатели своего здоровья.
- Доказано, что хорошее кино способно оказывать положительное воздействие на наше настроение и эмоциональное состояние, - отмечает главный врач Пензенского областного центра медицинской профилактики Ирина Пузракова. - Приглашаем всех желающих проверить состояние своего здоровья и получить массу эмоций от культурного досуга!
Участники «Марафона здоровья» смогут узнать уровень артериального давления, индекс массы тела, выяснить уровень глюкозы и холестерина в крови, уровень насыщения крови кислородом, а также получить индивидуальную консультацию врача с рекомендациями по выявленным отклонениям.
Мероприятие продлится с 10:00 до 13:00.
ИСТОЧНИК KP.RU