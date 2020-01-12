На жителя Мордовии, занимавшегося незаконной рубкой леса, упало дерево

12 Янв. 2020 2020-01-12T12:29:55+03:00

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5 января в лесном массиве рядом с селом Мордовская Поляна были обнаружены следы незаконной вырубки. От рук неизвестных пострадали девять сосен. Общая сумма ущерба, причиненного лесному хозяйству Республики Мордовия, составила 183 тысячи рублей.

Во время поиска виновных полиция получила информацию, что накануне в одну из региональных больниц попал 46-летний мужчина: на пострадавшего во время спила упало дерево. Допрос пациента помог установить его причастность к незаконной вырубке. Также в преступлении был замешан его знакомый.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU