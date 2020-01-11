Иван Белозерцев поблагодарил пензенцев за внимание к культурному наследию

11 Янв. 2020 2020-01-11T17:07:54+03:00

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Мероприятие, ставшее уже приятной традицией, посвящено реконструкции Спасского кафедрального собора, которая ведется с 2010 года.

- За это время проведена огромная работа, которая сейчас практически завершена, сейчас в храме ведется внутренняя отделка. Мы планируем открывать собор в июле-августе этого года, - отметил губернатор Иван Белозерцев и поблагодарил всех причастных к реконструкции.

Руководители предприятий и организаций, активно участвующих в восстановлении собора, были награждены грамотами Пензенской епархии Русской Православной Церкви.

- Сегодняшний праздник призван еще раз обратить наше внимание на Спасский кафедральный сбор Пензы, - констатировал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. – Я уверен, что все участники и гости фестиваля оценили, сколько всего сделано за минувший год, как преобразился исторический центр города. Хочу выразить благодарность губернатору за его непрестанное внимание к восстановлению храма, а также всем, кто близок к собору душой.

ИСТОЧНИК KP.RU