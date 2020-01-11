2020-01-11T14:26:28+03:00
Происшествия

Житель Мордовии попал в ДТП на угнанном авто

Возбуждено уголовное дело
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: МВД по РМФОТО: МВД по РМ
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9 января в полицию обратился житель поселка Явас. 36-летний мужчина заявил об угоне его ВАЗ-21074. Машина была припаркована возле дома.

В ходе поисков полицейские обнаружили автомобиль на трассе. Вскоре удалось установить и личность угонщика – им оказался 24-летний житель поселка Озерный. Нарушитель пояснил, что сел за руль чужого авто, потому что хотел попасть домой. При этом нарушитель был пьян, поэтому не справился с управлением, съехал в кювет и, оставив автомобиль, скрылся с места аварии.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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