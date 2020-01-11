Житель Мордовии попал в ДТП на угнанном авто
Возбуждено уголовное дело
ФОТО: МВД по РМ
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9 января в полицию обратился житель поселка Явас. 36-летний мужчина заявил об угоне его ВАЗ-21074. Машина была припаркована возле дома.
В ходе поисков полицейские обнаружили автомобиль на трассе. Вскоре удалось установить и личность угонщика – им оказался 24-летний житель поселка Озерный. Нарушитель пояснил, что сел за руль чужого авто, потому что хотел попасть домой. При этом нарушитель был пьян, поэтому не справился с управлением, съехал в кювет и, оставив автомобиль, скрылся с места аварии.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU