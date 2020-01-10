В Мордовии на пожаре погибла пенсионерка 1929 года рождения

10 Янв. 2020 2020-01-10T15:37:38+03:00

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Сегодня в половине четвертого утра в поселке Барашево Теньгушевского района загорелся двухквартирный жилой дом. К моменту прибытия пожарных в одной из квартир наблюдалось сильное задымление, и пламя успело охватить коридор.

В ходе разбора сгоревшего помещения сотрудниками МЧС было обнаружено тело хозяйки дома 1929 года рождения. Как выяснилось позже, пенсионерка проживала одна, плохо передвигалась самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU