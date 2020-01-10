Жительница Пензы получила упаковочную бумагу вместо шапки и варежек
Возбуждено уголовное дело
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50-летняя жительница Пензы стала жертвой мошенничества. Женщина наткнулась в социальной сети на объявление о продаже шапки и варежек. Горожанка связалась с продавцом и заказала товар.
Через несколько дней на имя пострадавшей в почтовое отделение поступила посылка. Женщина заплатила четыре тысячи рублей, однако вместо товара обнаружила внутри упаковочную бумагу.
По факту проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU