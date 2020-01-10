Органам внутренних дел Мордовии - 90 лет

10 Янв. 2020 2020-01-10T14:16:55+03:00

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С праздником личный состав и ветеранов поздравил временно исполняющий обязанности Министра внутренних дел по Республике Мордовия полковник полиции Олег Шилов.

- 90 лет назад Президиум ВЦИК принял решение об образовании Мордовской области, которая вошла в состав Средне-Волжского края, - отметил Олег Павлович.0 Тогда окружной отдел милиции был преобразован в областной административный отдел милиции. Именно эта дата стала точкой отсчета многолетней истории органов внутренних дел Мордовии.

Полковник полиции отметил успехи сотрудников ведомства. За последние 10 лет количество совершенных в республике преступлений сократилось на треть. В 2019 году полицейские Мордовии сумели раскрыть более четырех с половиной тысяч преступлений.

Слова особой благодарности врио Министра выразил ветеранам службы, которые, выйдя на заслуженный отдых, продолжают передавать свой опыт новому поколению сотрудников. В заключение своего выступления руководитель ведомства пожелал всем здоровья, семейного благополучия и удачи.

Также на торжественном собрании были вручены благодарности и почетные грамоты отличившимся сотрудникам. Завершилось мероприятие праздничным концертом.

ИСТОЧНИК KP.RU