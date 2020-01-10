2020-01-10T13:55:33+03:00
Здоровье

В клинической больнице имени Н. Н. Бурденко отремонтируют приемное отделение

Вчера учреждение посетил губернатор Иван Белозерцев
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Глава региона оценил новое оборудование, которое было установлено в больнице - ангиографический комплекс, рентгеновский компьютерный томограф и систему дистанционной ударно-волновой литотрипсии. На покупку техники и ремонт помещений для ее установки было потрачено почти 200 миллионов рублей. Новое оборудование позволит повысить эффективность диагностики и лечения, в частности, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

- Одна из главных задач в сфере здравоохранения - добиться снижения уровня смертности, - отметил Иван Александрович. - Важную роль в этом играет раннее выявление заболеваний. В нашем регионе за последние годы было много сделано в этом направлении.

По предварительной информации, в прошлом году в области умерло на 813 человек меньше, чем в 2018-м, от сердечно-сосудистых заболеваний - на 305 меньше.

Иван Белозерцев распорядился начать работу по организации и проведению капитального ремонта приемного отделения Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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