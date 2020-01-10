2020-01-10T13:31:22+03:00
Общество

Миллион рублей на старте

В Пензенской области начала реализовываться программа «Земский учитель»
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской областиФото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области
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Единовременная компенсационная выплата в миллион рублей ждет учителей, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты с населением до 50 тысяч человек.

Расходование денежных средств - по личному усмотрению учителя, без предоставления отчетной документации. Школы Пензенской области уже ждут первых добровольцев, отмечает пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

Для участия в программе объявлены первые три вакансии:

учителя математики для СОШ р.п. Верхозим Кузнецкого района - филиала МБО учреждения СОШ имени Героя Советского Союза Махалина;

учителя английского языка МБО учреждения СОШ с. Наровчат;

учителя математики МБО учреждения СОШ имени Прошкина, с. Шугурово Сосновоборского района.

Требования для получения статуса земского учителя и получения соответствующей единовременной компенсационной выплаты учителю просты:

возраст - до 55 лет, включительно, на дату подачи документов; среднее профессиональное или высшее образование, отвечающее профессиональным стандартам; трудоустройство на объявленную вакантную должность учителя, с объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы;

А также обязательство отработать в течение пяти лет по основному месту работы, в соответствии с трудовым договором. Место планируемого переезда не должно соответствовать муниципальному образованию, в котором претендент проживает и (или) работает в настоящее время.

Для участия в конкурсном отборе необходимо подать заявление с приложением заверенных копий пакета документов.

Заявки принимаются с 10 января по 15 апреля в Министерстве образования Пензенской области: г. Пенза, ул. Маркина, д. 2, каб. 200, телефон для справок: (88412)56-60-72.

ИСТОЧНИК KP.RU

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