2020-01-10T11:38:03+03:00
Общество

Иван Белозерцев: «Поборов с родителей в школах быть не должно»

Губернатор поручил продолжить работу в этом направлении в ходе совещания с главами городских округов и муниципальных районов
Анна ЧЕРНАЯ
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Иван Белозерцев ещё раз обратил внимание министра образования и руководителей местных администраций на проблему сбора денег в школах. Глава региона зачитал поступившее через социальную сеть обращение из Кузнецкого района. Автор сообщения пожаловался на учителя, собиравшего с родителей взносы в размере «суммы с тремя нулями».

- Несмотря на всю работу в данном направлении, сведения о сборах «на школьные нужды» всё же есть. Поборов с родителей в школах быть не должно. Прошу министра образования и глав муниципальных районов обратить на это особое внимание, - подчеркнул он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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