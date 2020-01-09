37-летний житель Лунино ограбил транспортное предприятие, на котором работал
В полицию Лунинского района обратился с заявлением о краже представитель транспортного предприятия. Он сообщил, что кто-то украл пять аккумуляторов из автобусного гаража в селе Манторово. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейским удалось установить причастность к краже 37-летнего работника предприятия, жителя поселка Лунино, привлекавшегося к уголовной ответственности. Он признался в содеянном. Украденное изъято.
По факту кражи проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU