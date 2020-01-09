2020-01-09T17:21:34+03:00
Происшествия

37-летний житель Лунино ограбил транспортное предприятие, на котором работал

Добычей злоумышленника стали пять автомобильных аккумуляторов
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В полицию Лунинского района обратился с заявлением о краже представитель транспортного предприятия. Он сообщил, что кто-то украл пять аккумуляторов из автобусного гаража в селе Манторово. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейским удалось установить причастность к краже 37-летнего работника предприятия, жителя поселка Лунино, привлекавшегося к уголовной ответственности. Он признался в содеянном. Украденное изъято.

По факту кражи проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В субботу в Пензе пройдет фестиваль «Спасские вечера. Рождественские встречи»
37-летний житель Лунино ограбил транспортное предприятие, на котором работал
В медицинских учреждениях Пензенской области введен масочный режим
Пензенские предприниматели могут задать вопросы сотрудникам прокуратуры
Пензенские полицейские пресекли деятельность подпольного казино
Первый рождественский бал школьников
Танцоры из Пензы стали лучшими на фестивале в Минске
Вчера в Мордовии в двух ДТП пострадали три человека
Места гибели и захоронений летного состава
Лица без определенного места жительства получили горячее питание
Поздравили фронтовика
МФЦ Пензенской области: эффективность высокая
В Нижнеломовском районе на пожаре погибла женщина
Песок вместо штор: жительницу Саранска обманул мошенник
В Пензе мужчина упал в шахту лифта
Заседание Ассоциации законодателей пройдет в Пензе