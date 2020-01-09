37-летний житель Лунино ограбил транспортное предприятие, на котором работал

9 Янв. 2020 2020-01-09T17:21:34+03:00

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В полицию Лунинского района обратился с заявлением о краже представитель транспортного предприятия. Он сообщил, что кто-то украл пять аккумуляторов из автобусного гаража в селе Манторово. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейским удалось установить причастность к краже 37-летнего работника предприятия, жителя поселка Лунино, привлекавшегося к уголовной ответственности. Он признался в содеянном. Украденное изъято.

По факту кражи проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU