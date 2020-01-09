В медицинских учреждениях Пензенской области введен масочный режим

9 Янв. 2020 2020-01-09T17:06:09+03:00

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С 9 января в Пензенской области начинают действовать ограничения по посещению родственниками пациентов, находящихся в круглосуточных стационарах. Кроме того, во всех медицинских организациях введен обязательный масочный режим. В целях индивидуальной защиты, пациентам при обращении за медицинской помощью, также рекомендуется пользоваться медицинскими масками.

По данным управления Роспотребнадзора по Пензенской области в течение первой недели 2020 года в регионе было зарегистрировано 2015 случаев ОРВИ. В регионе лабораторно подтверждены заболевания гриппом среди детей и взрослых, включая регистрацию вирусов гриппа А(HN1) и гриппа В.

Министерство здравоохранения Пензенской области призывает население бережно относиться к своему здоровью, избегать посещения мест массового скопления народа в целях недопущения заражения острыми респираторными вирусными инфекциями.

ИСТОЧНИК KP.RU