Пензенские полицейские пресекли деятельность подпольного казино

9 Янв. 2020 2020-01-09T14:37:16+03:00

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Пензенские полицейские пресекли деятельность подпольного игрового клуба, который располагался в жилом доме на улице Калинина. Бизнес был организован весной прошлого года жителем Пензенской области 1995 года рождения. Парень арендовал помещение, где установил 18 единиц игрового оборудования. Деятельность нелегального клуба была тщательно законспирирована: доступ в заведение получали только проверенные игроки по специальному приглашению.

Несмотря на эти предосторожности, полицейским удалось проникнуть внутрь. В момент появления оперативников внутри находились два посетителя, а также администратор и охранник нелегального заведения. Оборудование, а также денежные средства в сумме более 100 тысяч рублей и другие доказательства осуществления противоправной деятельности, были изъяты.

Уголовное дело, расследованное при взаимодействии сотрудников регионального Следственного комитета и отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Пензе, направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU