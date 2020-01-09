Танцоры из Пензы стали лучшими на фестивале в Минске
На счету коллектива это одиннадцатая высшая награда
Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы
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Пензенская студия свободного танца «Рай» принимали участие в международном фестивале-конкурсе «Союз добра», который проходил в Минске. Более 500 участников из 15 городов стран СНГ боролись за Гран-при фестиваля.
По результатам голосования наша команда одержала убедительную победу.
Также членами жюри фестиваля было принято решение номинировать коллектив из Пензы на международную премию в области детского и юношеского творчества «АRTIS».
ИСТОЧНИК KP.RU