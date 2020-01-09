2020-01-09T11:30:44+03:00
Происшествия

Вчера в Мордовии в двух ДТП пострадали три человека

Погибших удалось избежать
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Пресс-служба МВД по РМФОТО: Пресс-служба МВД по РМ
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Вчера около 11 утра на автодороге под Саранском автомобиль «Форд Фокус» под управлением 40-летнего мужчины во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с «КАМАЗом». Водитель и 53-летний пассажир легковушки были госпитализированы. Водитель большегруза был трезвым, у второго участника ДТП была взята кровь на анализ.

ФОТО: Пресс-служба МВД по РМ

ФОТО: Пресс-служба МВД по РМ

В половине двенадцатого в Саранске на Лямбирском шоссе 67-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-2115», сбил 75-летнего пешехода. Пострадавший переходил дорогу по «зебре», но красный сигнал светофора. В результате аварии пешеход был доставлен в больницу. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель транспортного средства находился в трезвом состоянии. На месте ДТП выявлен недостаток транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети – отсутствие горизонтальной линии разметки «1.14.1» ПДД РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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