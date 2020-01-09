2020-01-09T10:41:05+03:00
75 лет Великой Победы

Места гибели и захоронений летного состава

На территории Пензенской области в годы войны установили пензенские поисковики в ходе первого этапа реализации проекта «Наследники победителей»
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Его цель - привлечение к поисковой работе подростков и молодежи по установлению мест гибели и захоронений летного состава, погибшего на территории области в период с 1941 по 1945 гг., отмечает пресс-служба Правительства Пензенской области.

Поисковики исследовали 18 мест гибели и мест захоронений летного состава, погибшего на территории 12 муниципалитетов Пензенской области в годы Великой Отечественной войны. Было обнаружено три неучтенных захоронения летного состава на территории региона, установлены имена летчиков.

Рабочая группа посетила Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, где были найдены уникальные материалы, касающиеся обстоятельств авиакатастроф на территории Пензенской области в период 1941-1945гг., установлены данные на 49 погибших из числа лётного состава 13 ЗИАП и 10 ЗАП, дислоцировавшихся на территории области. Собран фотоматериал, отсканированы архивные материалы для будущего печатного издания, которое станет итогом большого проекта «Наследники победителей».

К 75-летию Победы поисковиками будет проведена установка мемориальных знаков в местах падения самолетов, а также памятников лётчикам, чьи имена будут установлены, обновлены уже имеющиеся знаки, с корректировкой сведений.

Проект реализуется с использованием средств государственной поддержки, выделенных в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 30 января 2019 г. № 30-рп и на основании конкурса, проведенного Фондом президентских грантов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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