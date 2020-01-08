МФЦ Пензенской области: эффективность высокая

8 Янв. 2020 2020-01-08T14:33:05+03:00

Такая оценка получена по итогам рейтинга субъектов РФ

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Министерством экономики Пензенской области подведены итоги деятельности в регионе сети многофункциональных центров за 2019 год. На базе МФЦ по состоянию на 1 января оказано более 1,6 млн. государственных и муниципальных услуг.

- Список популярных по-прежнему возглавляют услуги Росреестра - их доля почти 40 %. На втором месте услуги МВД России, в том числе, благодаря возможности оформить и получить в многофункциональных центрах водительское удостоверение, паспорт РФ, справку об отсутствии (наличии) судимости.

На третьей позиции услуги социального обеспечения населения. Традиционно востребованы услуги по регистрации пользователей на портале Госуслуг, а также Пенсионного фонда, - отметил министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.

Граждане высоко оценивают качество предоставления государственных услуг в МФЦ Пензенской области. Согласно данным информационной аналитической системы мониторинга качества государственных услуг по итогам 2019 года уровень удовлетворенности составил 4,8 балла.

На территории Пензенской области функционируют 33 многофункциональных центра, в которых предоставляется более 360 государственных и муниципальных услуг. По итогам рейтинга субъектов РФ по организации работы МФЦ Пензенская область вошла в группу регионов с высоким уровнем эффективности организации деятельности сети МФЦ, отмечает пресс-служба министерства региона.

ИСТОЧНИК KP.RU