2020-01-08T11:14:52+03:00
Общество

Заседание Ассоциации законодателей пройдет в Пензе

Это намечено на третий квартал текущего года, сообщил координатор Ассоциации, председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото:Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской областиФото:Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области
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По его словам, парламентарии рассмотрят вопросы развития и модернизации агропромышленного комплекса, как основы продовольственной безопасности регионов ПФО на примере Пензенской области. Кроме того, речь пойдет о реализуемых мерах по совершенствованию регионального законодательства в сфере лесного хозяйства.

Ожидается, что в заседании примут участие полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, губернатор Иван Белозерцев, депутаты Государственной Думы, сенаторы Совета Федерации, спикеры региональных парламентов.

- В течение года с коллегами планируем обсудить широкий спектр тем, которые актуальны для регионов Поволжья. Так в Ульяновске будут затронуты аспекты развития системы государственной бесплатной юридической помощи и правового просвещения.

В Республике Мордовия дискуссия будет посвящена обеспечению доступности дошкольного образования детей в рамках реализации национального проекта «Образование», - отметил Валерий Лидин.

Напомним, что Ассоциация законодателей Поволжья создана в 2001 году и сегодня стала площадкой выработки согласованной позиции территорий по различным аспектам региональной политики на федеральном уровне. В июне 2019 года, при поддержке полпреда ПФО Игоря Комарова и коллег из субъектов ПФО, Валерий Лидин был вновь избран координатором Ассоциации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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