Заседание Ассоциации законодателей пройдет в Пензе
По его словам, парламентарии рассмотрят вопросы развития и модернизации агропромышленного комплекса, как основы продовольственной безопасности регионов ПФО на примере Пензенской области. Кроме того, речь пойдет о реализуемых мерах по совершенствованию регионального законодательства в сфере лесного хозяйства.
Ожидается, что в заседании примут участие полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, губернатор Иван Белозерцев, депутаты Государственной Думы, сенаторы Совета Федерации, спикеры региональных парламентов.
- В течение года с коллегами планируем обсудить широкий спектр тем, которые актуальны для регионов Поволжья. Так в Ульяновске будут затронуты аспекты развития системы государственной бесплатной юридической помощи и правового просвещения.
В Республике Мордовия дискуссия будет посвящена обеспечению доступности дошкольного образования детей в рамках реализации национального проекта «Образование», - отметил Валерий Лидин.
Напомним, что Ассоциация законодателей Поволжья создана в 2001 году и сегодня стала площадкой выработки согласованной позиции территорий по различным аспектам региональной политики на федеральном уровне. В июне 2019 года, при поддержке полпреда ПФО Игоря Комарова и коллег из субъектов ПФО, Валерий Лидин был вновь избран координатором Ассоциации.
ИСТОЧНИК KP.RU