Саранск и Пенза - в числе лучших городов России

8 Янв. 2020 2020-01-08T09:40:22+03:00

Во всероссийском конкурсе "Город России. Национальный выбор" по итогам 2019 года

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Этот конкурс является своеобразным общенародным выбором самого привлекательного, узнаваемого и символичного российского города. Столица Мордовии по итогам этого всенародного голосования заняла 28 позицию среди 83 крупнейших городов России.

Интернет-проект "Город России" - проект, действующий с 2012 года и организованный в целях поддержки национального развития и самосознания поколений, сохранения культурно-исторического наследия. Его основная цель становление и укрепление национальных ценностей, возрождение интереса к истории русских городов, уважения к культурному, историческому и архитектурному достоянию России.

По итогам прошедшего года лидером голосования стала столица Республики Чувашия - Чебоксары, набрав почти 270 тысяч голосов. В первую десятку вошли также города Нальчик, Курск, Севастополь, Владивосток, Пенза, Смоленск, Вологда, Челябинск и Элиста.

За Саранск свои голоса отдали 10 150 человек. По сравнению с итогами 2018 года, когда столица региона занимала 66 место, Саранск значительно улучшил свою позицию, опередив такие столицы регионов Поволжья, как Йошкар-Ола (30), Нижний Новгород (38), Ульяновск (42) и Казань (46).

Уже сейчас идет голосование за выбор самого привлекательного и узнаваемого города России в 2020 году на проекте "Город России. Национальный выбор", в котором может принять участие каждый желающий.

ИСТОЧНИК KP.RU