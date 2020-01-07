Житель Мордовии угнал автомобиль родственника, чтобы подвезти друга

7 Янв. 2020 2020-01-07T18:49:25+03:00

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В Темниковском районе Мордовии возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя. Парень угнал автомобиль, принадлежащий мужу его тети, причем сами владельцы транспортного средства узнали об этом уже от полиции.

Как пояснил задержанный, ночью он распивал спиртное со своим товарищем. Когда гостю понадобилось уйти, парень предложил его подвезти, позаимствовав для этого у родственников, живущих в соседней квартире, ключи от «КИА Спортейдж». С управлением водитель, не имеющий прав, не справился и съехал в кювет. Оправдываться юноше пришлось уже перед сотрудниками ДПС, прибывшими на место аварии.

В настоящее время в отношении задержанного избрана мера принуждения – обязательство о явке. Свою вину он не отрицает.

ИСТОЧНИК KP.RU