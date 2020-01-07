2020-01-07T18:49:25+03:00
Происшествия

Житель Мордовии угнал автомобиль родственника, чтобы подвезти друга

Далеко уехать не удалось: нарушитель попал в ДТП
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Темниковском районе Мордовии возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя. Парень угнал автомобиль, принадлежащий мужу его тети, причем сами владельцы транспортного средства узнали об этом уже от полиции.

Как пояснил задержанный, ночью он распивал спиртное со своим товарищем. Когда гостю понадобилось уйти, парень предложил его подвезти, позаимствовав для этого у родственников, живущих в соседней квартире, ключи от «КИА Спортейдж». С управлением водитель, не имеющий прав, не справился и съехал в кювет. Оправдываться юноше пришлось уже перед сотрудниками ДПС, прибывшими на место аварии.

В настоящее время в отношении задержанного избрана мера принуждения – обязательство о явке. Свою вину он не отрицает.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пятнадцатилетний водитель за рулем
Житель Мордовии угнал автомобиль родственника, чтобы подвезти друга
Пензенских долгожителей поздравили с юбилеем
Рождественское богослужение
В Пензе стартовал Рождественский теннисный турнир среди юношей и девушек
Пензенские полицейские пригласили школьников в зоопарк
В Успенском кафедральном соборе состоялась праздничная литургия
Поздравление Главы Республики Мордовия Владимира Волкова с Рождеством Христовым
Поздравление Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с Рождеством Христовым
В Саранске студент-иностранец стал жертвой мошенничества
Житель Шемышейки украл автомагнитолу и аккумулятор
В 2020 году на строительство детских садов в Пензенской области направят более 390 миллионов рублей
Иван Белозерцев: «Над обликом Пензы нужно работать вдумчиво»
Житель Кузнецка сгорел в собственной машине
Рождественский фестиваль спорта
Реакция оперативная и жесткая
Повышения цены на землю не будет
ЧП произошло ночью
Пензенец может лишиться свободы за езду в пьяном виде