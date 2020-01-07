В Успенском кафедральном соборе состоялась праздничная литургия

7 Янв. 2020 2020-01-07T10:52:13+03:00

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Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим провел ночное Рождественское богослужение в Успенском кафедральном соборе. После окончания литургии губернатор Иван Белозерцев поздравил всех с праздником:

- Этот праздник в душе каждого православного человека. Он объединяет верующих по всему миру. Мы ждем Рождество с надеждой и верой в то, что жизнь наша будет меняться к лучшему, - сказал глава региона. - Когда приходишь в храм, участвуешь в молебне, на душе становится светлее и радостнее. Это Господь дает каждому из нас силы.

Глава региона рассказал о том, как идут работы по восстановлению Спасского кафедрального собора и о планах по его открытию.

Владыка Серафим, в свою очередь, выразил признательность губернатору за сохранение православных святынь.

- Вместе будем преодолевать все трудности, которые будут, - подчеркнул глава пензенской митрополии.

ИСТОЧНИК KP.RU