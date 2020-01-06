В Саранске студент-иностранец стал жертвой мошенничества
Полиция Саранска проводит проверку по факту мошенничества, жертвой которого стал студент-иностранец, учащийся в столице Мордовии.
Как пояснил 23-летний гражданин Ирака, в интернете он нашел объявление о продаже двух пар наушников для Айфона по привлекательной цене. Потерпевший связался с продавцом, который сообщил, что продажу осуществляет только после 100% предоплаты. Тот согласился и перечислил на счет неизвестного 21 тысячу рублей. После этого злоумышленник перестал выходить на связь.
В настоящее время полицейские устанавливают причастных к совершению преступления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU