2020-01-06T18:07:45+03:00
Происшествия

В Саранске студент-иностранец стал жертвой мошенничества

Гражданин Республики Ирак лишился 21 тысячи рублей
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полиция Саранска проводит проверку по факту мошенничества, жертвой которого стал студент-иностранец, учащийся в столице Мордовии.

Как пояснил 23-летний гражданин Ирака, в интернете он нашел объявление о продаже двух пар наушников для Айфона по привлекательной цене. Потерпевший связался с продавцом, который сообщил, что продажу осуществляет только после 100% предоплаты. Тот согласился и перечислил на счет неизвестного 21 тысячу рублей. После этого злоумышленник перестал выходить на связь.

В настоящее время полицейские устанавливают причастных к совершению преступления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24