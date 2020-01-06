Житель Шемышейки украл автомагнитолу и аккумулятор

6 Янв. 2020 2020-01-06T17:55:42+03:00

За кражу этих и других вещей парню грозит до двух лет тюрьмы

Изменить размер текста: A A

В полицию Шемышейского района обратился с заявлением о краже 32-летний местный житель. Он сообщил, что кто-то залез в его ГАЗ-53, который стоял в поле рядом с селом Русская Норка. Злоумышленники украли раздаточную коробку для подъёма кузова, автомагнитолу, аккумулятор и ремень с трещоткой для стяжки груза.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к краже 26-летнего жителя поселка Шемышейка. Он признался в содеянном. Украденное было изъято.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU