Житель Шемышейки украл автомагнитолу и аккумулятор
В полицию Шемышейского района обратился с заявлением о краже 32-летний местный житель. Он сообщил, что кто-то залез в его ГАЗ-53, который стоял в поле рядом с селом Русская Норка. Злоумышленники украли раздаточную коробку для подъёма кузова, автомагнитолу, аккумулятор и ремень с трещоткой для стяжки груза.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к краже 26-летнего жителя поселка Шемышейка. Он признался в содеянном. Украденное было изъято.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU