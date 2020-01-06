2020-01-06T15:18:35+03:00
Общество

В 2020 году на строительство детских садов в Пензенской области направят более 390 миллионов рублей

Из них 231 миллион - из федерального бюджета
Анна ЧЕРНАЯ
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В этом году в Пензенской области в рамках нацпроекта «Демография» продолжится строительство новых детских садов. На эти цели будет направлено 394 миллионов рублей.

На эти средства будет построен детский сад на 120 мест в микрорайоне Заря, еще один такой же – в Спутнике. Еще 60 мест позволит создать капитальный ремонт учреждения на ул. Лазо. Также начнется строительство детского сада на 400 мест в микрорайоне ГПЗ, учреждения в городе Белинский на 50 мест, пристроя к детскому саду в селе Бессоновка на 40 мест и детского сада на 50 мест в селе Лунино. Объекты будут сданы в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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