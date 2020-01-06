Иван Белозерцев: «Над обликом Пензы нужно работать вдумчиво»

6 Янв. 2020 2020-01-06T14:06:50+03:00

Сегодня в областном правительстве состоялось совещание, на котором были затронуты вопросы реконструкции областного центра

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Губернатор Иван Белозерцев подвел итоги работы в этом направлении в ушедшем году: в 2019-м особое внимание градостроители уделяли благоустройству территорий вокруг Спасского кафедрального собора и набережной Суры.

- Спасский собор - хороший проект, но мы должны двигаться дальше, - отметил глава региона.

В этом году планы по благоустройству не менее масштабные: будет вымощена площадка вокруг памятника Первопоселенцу, спроектирован спуск к Спасо-Преображенскому монастырю. К концу года завершится строительство лестницы от Спасского собора до улицы Кирова. На август намечено открытие обновленного фонтана в центре города.

- Над обликом Пензы надо работать вдумчиво, сохранять историческую основу и привносить новые тренды, - подчеркнул Иван Александрович.

ИСТОЧНИК KP.RU