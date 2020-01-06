Иван Белозерцев: «Над обликом Пензы нужно работать вдумчиво»
Губернатор Иван Белозерцев подвел итоги работы в этом направлении в ушедшем году: в 2019-м особое внимание градостроители уделяли благоустройству территорий вокруг Спасского кафедрального собора и набережной Суры.
- Спасский собор - хороший проект, но мы должны двигаться дальше, - отметил глава региона.
В этом году планы по благоустройству не менее масштабные: будет вымощена площадка вокруг памятника Первопоселенцу, спроектирован спуск к Спасо-Преображенскому монастырю. К концу года завершится строительство лестницы от Спасского собора до улицы Кирова. На август намечено открытие обновленного фонтана в центре города.
- Над обликом Пензы надо работать вдумчиво, сохранять историческую основу и привносить новые тренды, - подчеркнул Иван Александрович.
ИСТОЧНИК KP.RU