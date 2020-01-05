2020-01-05T21:07:11+03:00
Общество

Повышение цены на землю не будет

Иван Белозерцев продлил еще на год мораторий на цены земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Он будет действовать до 1 января 2021 года, информирует пресс-служба Правительства Пензенской области.

Мораторий касается неразграниченных земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности Пензенской области, на которых расположены объекты недвижимости, при их продаже собственникам таких объектов недвижимости.

Сейчас цена земельных участков, расположенных в границах города Пензы, определяется по цене двадцатикратного размера ставки земельного налога за единицу площади земельного участка, что составляет 30% от кадастровой стоимости земельных участков. За исключением земельных участков, на которых расположены индивидуальные жилые дома и гаражи - 6% от кадастровой стоимости таких земельных участков.

Цена земельных участков, расположенных в границах иных населенных пунктов и за пределами границ населенных пунктов Пензенской области, определяется по цене десятикратного размера ставки земельного налога за единицу площади земельного участка, что составляет 15% от кадастровой стоимости земельных участков. За исключением земельных участков, на которых расположены индивидуальные жилые дома и гаражи- 3% от кадастровой стоимости таких земельных участков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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