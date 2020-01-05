2020-01-05T18:12:45+03:00
Недвижимость

Коммунальную аварию в Терновке устраняют 25 человек

Устранение порыва ведется без отключения потребителей
Анна ЧЕРНАЯ
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Сегодня в районе Гидростроевского рынка на сетях ОАО «Пензатеплоснабжение» произошла авария, в результате чего 58 домов были переключены на резервные сети, еще 88 сейчас находятся на циркуляции по обратному трубопроводу с пониженными параметрами теплоснабжения.

К работам привлечена техника ПАО «Т плюс». Всего устраняют порыв 25 специалистов и 8 единиц техники. Сложность в проведении работ вызвана глубоким залеганием трассы. По предварительным данным устранить порыв планируется в течение суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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